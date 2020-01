Helene Fischer: Foto aufgetaucht! Erstmals sehen wir ihre Familie!

Reddit this

Die Familie von Helene Fischer zeigt sich sonst nie in der Öffentlichkeit. Jetzt unternahmen Helenes Vater Peter, Mutter Maria und Schwester Erika einen gemeinsamen Stadtbummel...

Es ist kurz vor Helenes Weihnachtsshow: Samstag, gegen 13.30 Uhr, Düsseldorf. In wenigen Stunden gibt wieder alles, um ihren Fans ordentlich einzuheitzen. Während in den Messehallen die Proben laufen, gibt es am anderen Ende der Stadt eine Überraschung: Zum ersten Mal sehen wir die Familie der Sängerin!

Die Familie von Helene Fischer will nicht auffallen!

Mama Maria (61), Papa Peter (66) und Schwester Erika (41) zeige sich gemeinsam, wie sie unauffällig ein Hotel verlassen und in Richtung Innenstadt schlendern. Später kehren sie mit einer Einkaufstüte zurück. Abends sitzen die Fischers dann im Publikum, als Helene wieder die Zuschauer mit ihrer Show in ihren Bann zieht. Helene selbst verriet einmal, laut "Neue Post": "Ich kann mir das gar nicht vorstellen, meine Eltern nicht dabeizuhaben. Sie sind auch wirklich fast immer da, wenn sie können, und geben mir einen Rückhalt." Ihr Verhältnis ist unheimlich liebevoll. "Sie erden mich einfach ganz toll. Da bin ich halt immer noch die Tochter und ja, ihr Mädchen!"

Du willst das Foto von Helens Familie sehen? Im VIDEO zeigen wir euch die Fischers bei ihrem Familienausflug: