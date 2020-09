Helene Fischer und Thomas Seitel: Foto-Sensation! Neue Bilder zeigen ihr ganzes Glück

Hereinspaziert, hereinspaziert! Helene Fischer und ihr Thomas Seitel heißen bei der Richtfest-Feier für ihr Traumhaus am Ammersee alle willkommen. „Für uns als Paar ist dieses Haus, so wie wir hier stehen, natürlich ein ganz großer, bedeutender, wichtiger Schritt in eine gemeinsame Zukunft. Und eine hoffentlich sehr, sehr glückliche Zeit hier in diesem Haus“, freut sich Helene in ihrer Rede.

Mama Maria (62), Papa Peter (67), Architekten und Zimmerleute: Rund 40 Gäste sind gekommen, um zu feiern. Eng sitzen sie auf Bierzelt-Bänken nebeneinander, Helene schüttelt alle Hände, macht Smalltalk und verteilt Geschenke. Ohne Mundschutz und ohne Abstand! Es scheint, dass es hier niemand mit den Corona-Vorschriften so genau nimmt.

Helene Fischer wirkt überglücklich

Dabei hat Helene Fischer als Superstar doch eine Vorbildfunktion! Hat sie die ausgelassene Party die Hygiene-Schutzregeln etwa vergessen lassen? „Wir sind sehr dankbar und froh, dass wir jetzt vor so einem wunderschönen Haus stehen dürfen. Noch mehr haben wir Freude, in dem Haus zu stehen“, schwärmt Helene.