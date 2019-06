Helene Fischer: Freundinnen-Verrat! Alles aus und vorbei!

Diese Frauen verband mehr als nur ihre Leidenschaft für Musik: (34) bezeichnete Backgroundsängerin Maria Voskania (31) einmal sogar als enge Vertraute. Doch genau die zeigte sich nun innig mit der Ex-Freundin von (34)…

Seit der überraschenden Trennung von (37) im Dezember hat sich bei Helene so einiges getan: Mit ihrem neuen Freund Thomas schwebt sie auf Wolke sieben. Es scheint, als würden die beiden sogar gemeinsam in Helenes Luxusvilla am Ammersee ziehen. Wie schön ist es, solche Ereignisse mit Freundinnen zu bereden. Doch an der Freundschafts-Front sieht es aktuell düster aus für den Schlager-Star: denn nicht nur ihre Kollegin machte kürzlich mit einem -Video deutlich, dass sie auf der Seite von Thomas’ Ex-Freundin Anelia Janeva steht, die vor einem halben Jahr genau wie Florian von den Liebes- ihres Verlobten Thomas böse überrascht wurde.

Muss sich Helene Fischer eine neue Freundin suchen?

Auch Helenes ehemalige Backgroundsängerin Maria zeigte sich gerade ganz vertraut mit der Visagistin. Auf einem Instagram-Foto lächelt sie in die Handykamera, Anelia posiert mit einem Kussmund ganz dicht neben ihr. Auf einem anderen Bild präsentiert Maria stolz ihr Make-up und verlinkt das Social-Media-Profil der Rothaarigen. Ein Seitenhieb Richtung Helene, weil sie nicht gut findet, wie die ganze Trennung abgelaufen ist?

„Sie ist privat nicht viel anders als auf der Bühne. Helene ist, wie sie ist, ein sehr liebenswerter Mensch. Ich schätze sie sehr und bin nach wie vor sehr dankbar für alles, was sie für mich getan hat“, schwärmte sie früher von ihr. Und auch Helene fand ausschließlich rührende Worte für ihre Seelenverwandte. „Sie ist von innen so gut und macht jeden Quatsch mit und ist einfach ein toller Mensch. Wir sind Freundinnen, sind in den Urlaub gefahren und sind eine richtige kleine Mädchenclique“, schwärmte der Superstar mal. Scheint allerdings ganz so, als habe Maria die Clique nun gewechselt.