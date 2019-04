Was jetzt vor hat, dürfte weder ihrem neuen Freund noch Ex , mit dem sie noch in engem Kontakt steht, gefallen. Denn plötzlich will ein anderer Mann ihnen Helene wegnehmen! -Star möchte Helene Fischer zu sich holen. Er hat sich Hals über Kopf in die schöne Blondine verliebt... Und sie ist fasziniert von ihm. Sie hatte ihn zu sich eingeladen, mit ihm zusammen in ihrer letzten Weihnachts-Show gesungen.

"Du machst uns glücklich", schwärmte sie nach dem Auftritt und küsste ihn sogar. "Das war ein besonderer Moment." Auch er hatte plötzlich Schmetterlinge im Bauch und vergaß Helene Fischer bis heute nicht. Doch erst jetzt wagte der Hollywood-Bad-Boy einen offiziellen Annäherungsversuch: Er lud sie zu sich in die USA ein. "Sie ist der Wahnsinn", schwärmte er. "Ich habe ihr gesagt, ich gehe sofort mit ihr ins Studio und mache ein Country-Album. Sie war auch sofort davon antan!"

Helene Fischer wird von den Männern umschwärmt

Schon seit Jahren schwärmt Helene Fischer von dieser Musik, würde sie liebend gerne singen und dafür einstweilen dem Schlager den Rücken kehren. "Wenn es ein Genre gibt, das mich reizt, dann ist es Country-Musik", erklärte sie vor zwei Jahren. An Kiefer Sutherlands Seite könnten sich nun ihr Lebenstraum erfüllen...

Helene Fischer: Aus und vorbei? Die bittere Wahrheit über ihr neues Glück

Doch Thomas Seitel und Florian Silbereisen würde es sicher schwerfallen, Helene Fischer nach Amerika gehen zu lassen. Was nun? Vier Männer kämpfen um ihr Herz, um ihre Zuneigung, darum, ihr nahe sein zu können. Liebes-Chaos pur, das gefährliche Folgen haben könnte. Bleibt abzuwarten, wie sich Helene entscheiden wird...