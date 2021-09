Helene Fischer: Gefangen in der Luxus-Villa! So einsam ist sie wirklich

Seit zwei Wochen soll die hübsche Blondine in ihrem Anwesen wohnen, doch Anwohner der Gemeinde in Bayern haben sie noch nicht gesehen. Sie glauben, dass Helene sich in ihren vier Wänden verschanzt hat.

Wenn überhaupt, verlässt sie das Haus nur mit Maske, um nicht erkannt zu werden, so ein Beobachter. Besuch von der Familie? Einweihungsparty mit Freunden? Fehlanzeige! Schon seit Ewigkeiten war auch ihr Freund Thomas Seitel (35) nicht mehr an ihrer Seite. "Ob der Thomas mit ist, weiß ich nicht. Ihn habe ich beim Umzug nicht gesehen", so ihre ehemalige Nachbarin Frau Ackermann laut "Woche heute". Sind die beiden überhaupt noch ein Paar? Arme Helene! Es scheint, als sei die Sängerin gefangen in ihrer Luxus-Villa.