Helene Fischer: Geheime Liebes-Botschaft an Florian Silbereisen?

Große Gesten, große Gefühle, großes Orchester: Wie aus dem Nichts taucht aus ihrer Pause auf und präsentiert ihr neues Lied samt Video „See you again“, Titelsong zu dem deutschen Kinofilm „Traumfabrik“, der im Juli in die Kinos kommt. Und wie das Leben so spielt, geht es darin um eine unglückliche Liebe. Eine fiktive Geschichte und Parallelen zu wirklich existierenden Personen sicher nur rein zufällig…

„Ich habe mich in dir verloren, da ist etwas zwischen uns. Aber das Leben ist auch zwischen uns. Jetzt bist du weit weg“, singt Helene da mit ihrer gewohnt glasklaren Stimme.

Da blitzen bei vielen Fans gleich Bilder von ihrer in die Brüche gegangenen Liebe zu (37) auf. Unwillkürlich löst Helenes neuer Song starke Assoziationen aus.

Helen Fischer singt von verlorener Liebe

„Kannst du mein Herz hören, wie es nach dir ruft? Ein Kuss ist nur ein halber Kuss ohne deine Lippen. Ich möchte nicht ohne dich leben.“ Jeder, der schon mal unter Liebeskummer gelitten hat, kann das wohl nachvollziehen, was Helene Fischer mit diesen Zeilen meint. Gilt die Botschaft etwa Florian?

Helene Fischer und Thomas Seitel: Traurige Gewissheit hat sich bestätigt

Die Produktionsfirma hatte Helene gebeten, den Titelsong für den Film zu schreiben. In nur ein paar Tagen hatte sie das Lied fertig. Oder lag das Skript vielleicht doch schon viel länger in der Schublade? Hat sie sich mit diesem Text ihre geheimsten Wünsche von der Seele geschrieben? Es klingt beinahe so. Und so bekommt der Song für viele Fans gleich eine noch viel tiefere Bedeutung...