Helene Fischer: Geheimer Neuanfang! Umzug mit ihrer Familie nach New York!

"Mein Privatleben ist mein einziger Rückzugsort, mein einziger Schutz", verriet sie jüngst in einem Interview laut "Das neue Blatt". Und diesen Rückzugsort hütet sie wie einen Schatz. Doch was ist, wenn man sich zu Hause plötzlich nicht mehr sicher fühlt? Schließlich ist ihr Wohnort auch Menschen bekannt, die nicht immer Gutes im Schilde führen. Erst kürzlich wurden einige deutsche Prominente Opfer einer Einbruchsserie. Auch solche Vorfälle müssen der jungen Mutter Angst einjagen. Ihre Berühmtheit entwickelt sich immer mehr zu einer Gefahr – sie muss ihre Familie schützen. Nur wie?

Die Antwort liegt auf der Hand: Um wirklich frei zu sein, müsste Helene an einen Ort ziehen, an dem sie kaum jemand kennt – und dort ein neues Leben beginnen.

Ein mögliches Ziel ist New York. Schon 2018 hat sich die Stadt, die niemals schläft, in das Herz des Stars geschlichen. Damals urlaubte Helene in der amerikanischen Metropole, schlenderte über die Brooklyn Bridge, bewunderte die Skyline und blieb vor allem eins: uner kannt! In ihrem Herzen regte sich ein Traum: "Ich möchte am liebsten nur meinen Job machen, als Künstlerin auf der Bühne stehen, danach die Tür schließen und einfach eine Privatperson sein." Vielleicht geht dieser Wunsch in New York ja endlich in Erfüllung.