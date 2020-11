Helene Fischer: Geheimes Doppelleben! Die Wahrheit über Florian Silbereisen kommt ans Licht

Viel zu lange war es still um sie. So still, dass die Fans sich schon Sorgen machten, sie als spurlos verschwunden galt. Doch nun ist klar, wieso Helene Fischer (36) so lange nichts von sich hören ließ: Die Sängerin ist gefangen zwischen zwei Welten. Ihr heimliches Doppelleben muss kräftezehrend sein!

Auf der einen Seite genießt sie den ruhigen, zurückgezogenen Alltag mit ihrem Freund, dem Tänzer Thomas Seitel (35). Die beiden lassen sich kaum blicken, und wenn, dann gehen sie in Freizeitkleidung einkaufen, begutachten den Fortschritt ihres Hausbaus am Ammersee und träumen von ihrer Zukunft. „Ich liebe das einfach total, wenn das so still ist“, schwärmte die Sängerin einmal. „Natürlich gehören für mich diese Momente in der Jogginghose auf der Couch, ganz gemütlich, absolut dazu.“

Doch wenn Helene dann auf dem Sofa sitzt und den Fernseher einschaltet, wird sie immer wieder an ihr zweites Leben als Vollblutkünstlerin erinnert. Häufig strahlt ihr dort Ex-Freund Florian Silbereisen (39) entgegen, der eine erfolgreiche Schlagershow nach der nächsten moderiert. Früher badete Helene an seiner Seite im Applaus – seit sie eine Karrierepause eingelegt hat, ist sie nur noch Zuschauerin. Wie muss sie sich dabei fühlen?

Helene Fischer vermisst das Rampenlicht

So langsam wird sie wieder ein Kribbeln in den Fingern verspüren. Helene gesteht ja selbst: „Ich bin sehr gerne die Rampensau.“ Und: „Ich kann jetzt schon nicht den Moment erwarten, wenn ich da stehe in meinem Kostüm und (…) es geht endlich los!“

Und so ist es kein Wunder, dass Helene bereits an einer Rückkehr ins Scheinwerferlicht feilt. Gemeinsam mit Flori, der ein wichtiger Teil dieses Lebens ist. „Wir sind beste Freunde. Ich habe auch heute noch einen sehr, sehr guten Draht zu Helene“, verriet Flori. Trotz der Trennung haben sie einen gemeinsamen Traum: „Wir möchten zum Beispiel irgendwann in den nächsten Jahren unsere erste gemeinsame TV-Show präsentieren.“