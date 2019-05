Helene Fischer: Geheimplan enthüllt! Damit hätte niemand gerechnet

Reddit this

Wo ist Helene Fischer? Diese Frage stellen sich ihre Fans schon seit Wochen. Die Schlagersängerin ist Anfang des Jahres komplett abgetaucht. Keine Konzerte, keine -Shows und keine -Posts. Jetzt gibt es endlich wieder ein Lebenszeichen von ihr.

Helene Fischer ist wieder da

Für meldet sie sich aus ihrer Auszeit zurück. Der Kult-Moderator hat sie für seine" “-Talkshow "Wetten, das war’s..?" angefragt - und sie hat tatsächlich zugesagt. Eine echte Sensation! Denn Helene gibt nur selten und ungerne Interviews. Die letzten fanden 2017 statt, um ihr Album zu promoten. Doch für ihren Förderer Elstner macht sie jetzt eine Ausnahme.

Helene Fischer & Thomas Seitel: Die Sensation ist perfekt! Insider packt aus

Geheimplan um ihr Comeback

Am Donnerstag soll die Aufzeichnung stattfinden. Wo? Das ist Top Secret! Noch nicht mal Frank Elstner ist eingeweiht. "Ich weiß selbst noch nicht, wo uns mein Team hinbringen wird. Aber ich freue mich natürlich auf das Gespräch. Ich bin sehr gespannt, was Helene Fischer mir in meiner Sendung zu erzählen hat", sagte er gegenüber der "BILD"-Zeitung, Ende Juni soll das Interview dann veröffentlicht werden.