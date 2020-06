Helene Fischer: Gemein hintergangen!

Stadionkonzerte, wie Helene sie gerade erst im Rahmen ihrer Live-Tour absolvierte, lehnt die 25-Jährige nach eigener Aussage ab. Und stichelt: „Um Gottes willen. So etwas plane ich erst gar nicht.“ Deutliche Worte, die durchaus auf ein Konkurrenzdenken hindeuten. „Es ist natürlich auch ein Traum, so eine Karriere zu haben und so viele Menschen zu erreichen“, gibt Vanessa im Hinblick auf Schlagerass Helene offen zu, betont jedoch im selben Zug: „Aber ich bin ja auch zehn Jahre jünger als Helene und schon wieder eine neue Generation.“

Doch dass sich jüngere Generationen hin und wieder mal was von älteren abschauen, dürfte auch Vanessa nicht entgangen sein...