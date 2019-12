Helene Fischer: Große Sorge! Bitter, was sich hinter den Kulissen abspielte

Was für ein Auftritt! Bei ihrer -Weihnachtsshow präsentierte sich Helene Fischer (35) in Bestform. Vor allem optisch: kein Gramm Fett am Körper, dafür Muskeln pur. Die Schlager-Queen hat innerhalb weniger Wochen eine Komplettverwandlung hingelegt. Ist dafür ihr Freund, Ex-Leistungssportler , verantwortlich?

„Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich erst mal (…) in vollen Zügen das Leben genieße, mit allem Drum und Dran – auch mit ein paar Wohlfühlpfunden mehr. Denn so schmeckt das Leben“, schrieb Helene noch im auf . Und tatsächlich: Vor zwei Monaten präsentierte sie sich auf der Firmenveranstaltung eines Textilherstellers ungewohnt kurvig, sogar ein kleines Wohlfühlbäuchlein hatte die sonst immer so durchtrainierte Helene angesetzt. Bei den Fans kam’s an – auf Instagram wurde sie für ihre neuen Kurven gefeiert.

Zwingt ihr Freund Helene Fischer zum Training?

Doch bei ihrer Weihnachtsshow präsentierte sie jetzt wieder Muskeln hart wie Stahl. Weil sie ihrem Lover Thomas so besser gefällt? Denn der ist bekanntlich ein echter Fitnessfreak. „Mit vier Jahren habe ich bereits mit dem Turnen angefangen, mit sechs Jahren ging es schon in Richtung Leistungssport“, verrät er im Interview. Auch wenn es mit der großen Karriere als Profisportler am Ende nicht klappte – regelmäßiges Muskeltraining bestimmte auch danach sein Leben. Sogar bis zuletzt, als Akrobat von Helene.

Doch die Frau, die er damals mit einem Arm in schwindelerregender Höhe halten konnte, hatte sich plötzlich verändert. Ganz so drahtig wie noch beim Kennenlernen war Helene nach einem halben Jahr Bühnen-Auszeit nicht mehr. Es fehlte das tägliche Training, die Dauer-Diät, die dafür sorgt, dass kein Gramm auf der Hüfte kleben bleibt. Jetzt scheint alles wie früher zu sein. Helene steht ganz offensichtlich wieder regelmäßig im Fitnessstudio. Thomas wartet da sicher schon auf sie…

