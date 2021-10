Helene Fischer: Große Sorge! Mutet sie sich zu viel zu?

Mutet Helene sich zu viel zu?

Helenes Terminkalender ist rappelvoll: neues Album, PR-Termine, TV-Auftritte. Dazu plant sie bereits Konzerte für das kommende Jahr. Im August will sie wieder auf der Bühne stehen. "Es wird das größte, was ich jemals gespielt habe. Wir haben Kapazität für 150 000 Menschen. Ich weiß selber noch nicht, auf was ich mich da einlasse", gesteht sie. Mutet Helene sich da nicht zu viel zu? Man möchte ihr zurufen: Pass auf!

Tatsächlich wirkt die 37-Jährige in ihrem YouTube-Talk nachdenklich. "Obwohl ich mir diesen Beruf ausgesucht habe, bin ich eigentlich ein Mensch, der sich gerne zurückzieht und gar nicht so im Mittelpunkt stehen möchte", verrät sie. Doch der Druck ist enorm. "Ich bin ein Arbeitstier. Wenn ich weiß, gewisse Dinge sind einfach beruflich wichtig, dann bin ich sofort drin. Und muss da auch abliefern, das ist nun mal so", gibt sie zu.

Nur gut, dass ihr Lebensgefährte Thomas Seitel sie bei allem unterstützt...

Blitzhochzeit während der Schwangerschaft? Jetzt geht alles ganz schnell: