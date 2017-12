Helene Fischer: Große Sorge um die Sängerin

Was ist bloß mit Helene Fischer los? Vielen Fans stockte bei ihrer Weihnachtsshow regelrecht der Atem. Nicht nur wegen der spannenden Akrobatik-Nummern, sondern auch, weil sich Muskeln und Rippen auf dem Bauch der Sängerin abzeichneten.

Ein Beitrag geteilt von VANESSA MAI (@vanessa.mai) am Dez 25, 2017 um 2:31 PST

Die 33-Jährige hat in den letzten Wochen hart trainiert und besteht nur noch aus Haut und Knochen! Forscher sind sich einig, dass Frauen in ihrem Alter nicht weniger als 22 Prozent Körperfett haben sollten. Es sieht fast danach aus, als würde Helene sich an dieser Grenze befinden.

"Kühl & narzisstisch": Heftige Kritik an Helene Fischer

Die Freundin von Florian Silbereisen muss gut auf sich achten. Immer wieder treibt ihr Ehrgeiz sie an ihre Grenzen. „Richtig zufrieden mit mir bin ich selten“, gibt sie sogar offen zu. Hoffentlich treibt die Schlager-Queen es nicht zu weit und hört rechtzeitig auf die Signale ihres Körpers...