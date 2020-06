Helene Fischer: Große Sorge um ihre Gesundheit

Nach einem Konzert in Zürich zeigte sich die Schlagerqueen mit einem blutunterlaufenen Auge. Alarmierend! Denn es ist nicht das erste Mal, dass die Sängerin unter einer Verletzung dieser Art leidet...

Die Einblutung sieht beängstigend aus: Als Helene ihren Fans nach dem Auftritt in Zürich noch Autogramme gibt, blicken diese sorgenvoll in ihre Augen – vor allem in ihr linkes, das total errötet und blutunterlaufen ist. Doch die Sängerin lächelt, bleibt professionell, greift zum Stift und schreibt die gewünschten Autogramme. Selbst als ein Anhänger Fotos von ihr schießt, macht sie gute Miene zum sicherlich anstrengenden Spiel. „The show must go on“, so das Motto in der Entertainment-Branche. Und Helene hat es offenbar perfekt verinnerlicht.