Helene Fischer: Hammer-News! Sie lässt die Bombe platzen

Es waren wunderbare Nachrichten, als Helene Fischer verkündete, dass sie mit ihrem Partner Thomas Seitel ein Baby erwartet. Doch dann wurde es still um die Sängerin. Sie wollte ihr Familienglück voll und ganz im Privaten genießen. Ihr letzter öffentlicher Auftritt war bereits im November, als Helene zu Gast bei "Wetten, dass..?" war.

Doch nun gibt es endlich Neuigkeiten! Helene Fischer soll bereits am 27. März 2022 ihr großes Comeback beim "SnowpenAir" in der Schweiz feiern. Um 14 Uhr wird eine Show der "Atemlos"-Interpretin erwartet. Damit steht die Schlagerqueen das erste Mal seit der Geburt ihres Kindes auf der Bühne! Und die Überraschung für die Fans ist groß, denn eigentlich waren erste Konzerte der Queen of Schlager erst zum Ende des Jahres erwartet.