Helene Fischer: Harte Prüfung!

Egal, wie hart die Prüfung ist - Helene Fischer (33) meistert sie! So auch bei ihrem Konzert in Köln.

Helene Fischer: "Der Moment, wenn du denkst, es geht nicht mehr..."

Dort gab es nämlich eine Bühnenpanne: Offenbar hing die Hebebühne fest. Egal! Ganz Profi zog Helenhe die Show trotzdem weiter durch.

Ihr Kommentar zu dem Video des Moments, das sie auf Instagram postete: "Der Moment, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo 'ne Leiter her!"

Helene Fischer bedankt sich bei ihrem Team dür die Unterstützung

Helene Fischer & Vanessa Mai: Zicken-Krieg?

Anstatt sich anmerken zu lassen, das gerade etwas gewaltig schief läuft, kletterte Helene gekonnt die lange Leiter, die ihr ihr Team organisiert hatte, hinunter. Und das auch noch extrem sexy: Zu Joe Cockers "You Can Leave Your Hat On" zog sie ihren weißen langen Mantel aus und stieg rückwärts die Leiter hinab.

Unter lautem Applaus kam sie unten an. Gestört hat die kleine Panne am Ende wirklich niemanden. Und am wenigsten Helene: Mit den Hashtags "bestecrew" und "momentslikethis" bedankte sie sich mit ihrem Instagram-Post bei ihrem Team.