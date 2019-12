Helene Fischer: Hat sie Thomas Seitel abserviert?

Was für eine gefährliche Tanzeinlage! Einige Zuschauer bekamen feuchte Hände, andere rissen die Augen weit auf und konnten nicht glauben, was sie sahen. In „ Show“ am zweiten Weihnachtstag schwebte die 35-Jährige an nur einer Hand gehalten durch die Düsseldorfer Messehallen. Doch es war nicht nur der artistische Stunt, der vielen den Atem stocken ließ. Es war der neue Mann an ihrer Seite, der sie durch die Luft wirbelte.

Helene Fischer hat Thomas Seitel ersetzt

Noch vor zwei Jahren hob die schöne Sängerin mit ihrem Freund, dem Akrobaten (34), ab. Nur er durfte ihr in schwindelerregender Höhe ganz nahe sein. Doch der gebürtige Hesse aus Eppertshausen wurde knallhart ausgetauscht. Ihr Haupttänzer heißt jetzt Julio Batistta. Der gutaussehende und muskelbepackte „Cirque Du Soleil“-Künstler gehört seit 2017 zum Team der Musikerin. Aber warum vertraut sie ihr Leben plötzlich einem anderen an, fragen sich nun die Fans.

Helene Fischer: Einfach abgetaucht! Fans sind stinksauer!

Schon länger gibt es Gerüchte, dass sich (38) und die Schlagerkönigin wieder nähergekommen sind. Und tatsächlich spricht einiges dafür, dass die gebürtige Russin ihr Herz frisch verschenkt haben könnte.In der Weihnachts-Sendung wirkte sie fahrig und unkonzentriert. Im Gespräch mit Schauspieler Josh Groban (38) verhaspelte sich die hübsche Blondine sogar dreimal. Danach meinte sie entschuldigend: „Es liegt an diesem Verliebtsein.“ Helene hat offenbar mitten im Winter Frühlingsgefühle. Bloß für wen?