Helene Fischer: Heimlich abgetaucht

Eine innere Balance ist wichtig, auch für einen Superstar. Exklusiv in "Closer" verrät ein Insider, wo Helene neue Energie tankt. Die Schlagersängerin tauchte klammheimlich unter...

Die ersten Januar-Tage verbrachte Helene Fischer noch in New York, besichtigte die legendäre Brooklyn Bridge und schlenderte trotz Schnee und Eis durch die Straßen der Mega-City. Uns ließ sie an all dem teilhaben – die privaten Schnappschüsse veröffentlichte sie auf ihrer Facebook-Seite.

Helene Fischer & Florian Silbereisen: Heimliche Hochzeit in New York?

Doch dann verschwand Helene plötzlich wieder von der Bildfläche. RCloser" weiß, warum: Helene checkte im luxuriösen „Sonnhof“ in den Tiroler Alpen in Thiersee ein. Das Ayurveda-Resort beschäftigt sich mit dem Einklang von Geist und Seele.

Helene mischt sich unter die anderen Gäste

Die Gäste staunten nicht schlecht, als sie Helene plötzlich im Restaurant antrafen. „Sie wirkte total natürlich und sah aus wie wir alle: ungeschminkt und mit Öl in den Haaren“, so eine Augenzeugin.

Tagesablauf in der Vier-Sterne-Herberge: „Neben wohltuenden Ayurveda-Therapien macht man viel Meditation und Yoga“, erklärt ein Gast. Das richtige Relax-Programm auch für Helene: „Also ich mache viel Yoga. Ich bin noch am Üben mit der Meditation. Das ist gar nicht so einfach“, verriet sie vor Kurzem im Interview. Um wieder zu Kräften zu kommen, wird sich im „Sonnhof“ auch um die Seele gekümmert. „Es wird ‚Mind Detox‘, also Detox für den Geist, angeboten. Dabei wird deine emotionale Ebene analysiert, um sie zu heilen.“ Auch Helene gab schon zu: „(…) ich habe so oft Selbstzweifel und dieses und jenes. Also ich habe genau die gleichen Probleme wie jede andere Frau auch oder wie viele in meinem Alter.“

Offenbar macht Helene Fischer alleine Urlaub

Nur eins war vielleicht ein bisschen schade: Helenes Lebensgefährte Florian Silbereisen (36) war offenbar nicht dabei. „Für mich sah es so aus, als wäre Helene ganz alleine da“, so die Beobachterin. Dabei wäre es gemeinsam bestimmt schön gewesen. Schließlich betonte Helene neulich noch über ihre seltene gemeinsame Zeit: „(…) dann freut man sich natürlich auf den Tag, wenn man sich auch dann sieht.“ Aber vielleicht hatte Flori – wie so viele andere Männer – einfach keine Lust auf eine Ayurveda-Kur...