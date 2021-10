Helene Fischer: Heimliche Hochzeit! Alle freuen sich so sehr!

Vor Kurzem wurde bekannt, dass Helene Fischer und Thomas Seitel ein Kind erwarten – in wenigen Monaten werden sie ihren kleinen Schatz im Arm halten. Zum großen Familien-Glück fehlt nun eigentlich nur noch eines: die wundervolle Traumhochzeit. Bald könnte dies ebenfalls wahr werden!

Denn die Sängerin ist ein traditionsbewusster Mensch. Alles soll seine Richtigkeit haben, alles soll eben genau so sein, wie man es sich als Mädchen einst erträumt hat. "Verloben ist toll. Aber erst einmal muss doch der Antrag kommen", verriet sie einmal selbst laut "Neue Post". Nach der Verlobung die Hochzeit, dann das Baby – so will es die Tradition. Da Helene ihr Kind nun schon unter dem Herzen trägt, müsste es jetzt schnell gehen. Da wäre doch eine standesamtliche Trauung perfekt – mit den engsten Familienangehörigen, ganz klein und liebevoll.