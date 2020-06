Helene Fischer: Heimliche Hochzeit für ihr Baby

"Wenn ich hoffentlich auch bald Kinder haben werde, dann möchte ich mit ihnen auf der Couch liegen und ganz viele Disney-Filme gucken“, erklärte Helene Fischer mal. Es sieht so aus, als würde sich ihr sehnlicher Wunsch schon bald erfüllen: Bei einem Baustellen-Besuch ihres Anwesens mit Partner Thomas Seitel (35) und Freunden wölbt sich unter Helenes Oberteil ein deutliches Bäuchlein. Ist da etwa Nachwuchs unterwegs?

Bisher ist noch nichts offiziell, aber es spricht einiges dafür! Zum Beispiel, dass die sonst so figurbetont gekleidete Sängerin in letzter Zeit ihren Hang zu weiter Mode entdeckt hat. Bei warmen Frühlingstemperaturen am bayerischen Ammersee trägt Helene eine große Jacke. Auch ihr Haaransatz wirkt dunkler, Blondierungen werden in der Schwangerschaft ja nicht unbedingt empfohlen.