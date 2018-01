Helene Fischer: Heimliches Leiden enthüllt!

Helene Fischer (33) vertraute dem TV-Magier Farid (36) ihr bislang gut gehütetes Geheimnis an: Die Sängerin wird schon seit Langem von einem heimlichen Leiden gequält...

In den letzten Wochen wurde viel über die Gesundheit der Schlager-Queen diskutiert. Ihre halsbrecherische Show schien zuletzt Tribut zu fordern - wiederholt wurde Helene mit blutunterlaufendem Auge gesehen.

Doch wie sie jetzt selbst bestätigte, ist das offenbar nur die Spitze des Eisbergs...

Helene Fischer: Angst um ihr Augenlicht

Mutet sich die Blondine etwa zu viel zu?

Schließlich tourte sie zuletzt innerhalb von zwei Monaten durch sieben deutsche Städte, zeichnete zwei Tage hintereinander ihre ZDF-Weihnachtsshow auf – und setzt ihre Stadion-Tour bereits am 16. Januar in Frankfurt fort. 83 Konzerte in 18 Städten – das ist kein Zuckerschlecken!

Viel Zeit zum Durchatmen und Krafttanken bleibt bei so einem Pensum nicht. Dabei ist Ruhe genau das, was Helene jetzt brauchen könnte. Denn ihre Ticks sind nur so lange harmlos, wie sie nicht überhandnehmen und dafür sorgen, dass ein normales Leben nicht mehr möglich ist.

Welches Leiden Helene Fischer quält, erfahrt Ihr im Video: