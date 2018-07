Helene Fischer: Heißer Clip aufgetaucht!

Sie füllt Konzerthallen, verkaufte bislang über 13 Millionen Tonträger, bekam 15 Gold- und 111 Platinauszeichnungen: In wenigen Jahren ist Helene Fischer zum Nonplusultra der deutschen Musikszene aufgestiegen! Jetzt beweist Helene mal wieder, dass sie zurecht DIE deutsche Schlagerqueen ist. Mit einem heißen Clip brachte sie ihre Fans jetzt auf in Aufruhr. Darin rekelt sich die Blondine halbnackt im Wasser. "Ich möchte euch nur zum Schwitzen bringen", kommentiert sie das Video.

Positive Kommentare auf Instagram

Die Fans kommen aus dem Staunen gar nicht mehr raus. "Hat funktioniert!", "Du bist so heiß" und "Hammer-Frau", urteilen ihre Fans. Mit dem Video will die Schlagerqueen Werbung für ihre aktuelle Stadion-Tour machen. Während sie vor ein paar Tagen noch in Hamburg und Hannover auftrat, steht heute ihr Konzert in Frankfurt auf den Plan. Die Follower können es kaum erwarten: "Wir freuen uns riesig auf heute Abend" und "In ein paar Stunden geht es los", schreiben sie unter der Post.

Helene Fischer: Schock-Moment auf der Bühne

Helene sagte Konzerte ab

Lange Zeit war nicht klar, ob die Tour wie geplant stattfinden wird. Nachdem mehrere Konzerte Anfang des Jahres wegen eines Infekts abgesagt werden mussten, brodelte die Gerüchteküche. Die Spekulationen reichten von schwanger bis sterbenskrank. "Ich muss akzeptieren, dass ich im Moment nicht bei euch und nicht für euch da sein kann. Mein Infekt hält sich leider und lässt einfach nicht zu, dass ich für euch singen kann", schrieb sie damals bei und klärte gleichzeitig die Gerüchte auf: "Ich bin weder schwanger, und auch kein Wunderheiler aus den USA behandelt mich! Totaler Quatsch! Ich bin auch nicht todkrank!" Umso schöner, dass Helene jetzt in alter Form zurück ist!