Helene Fischer: Heißes NAKED-Foto zum Tourabschluss aufgetaucht!

Heiß, heißer Helene! Erst kürzlich sorgte die Schlagerkönigin noch mit ihrer Tour für jede Menge Aufsehen! heizte dabei ihrem Publikum ordentlich ein und ließ alle Fan-Herz bis zum Höhepunkt schlagen!

Nun die nächste Sensation! Zum Abschluss ihrer Tournee scheint Helene nochmal absolut aufs Ganze zu gehen und veröffentlicht ein paar heiße Bilder, die nicht nur ihre männlichen Fans in Wallung bringen! So wild und ungestüm bekommt Helene sonst eigentlich nur ihr Langzeitfreund zu Gesicht! Absolut phänomenal!

Helene Fischer: Heiße NAKED-Schnappschüsse sorgen für Aufsehen!

Pünktlich zum Abschluss ihrer musikalischen Reise scheint Helene ihren Anhänger mit ein paar heißen Bildern nochmal ordentlich einheizen zu wollen. So postet sie in ihrem " "-Account eine Vielzahl von Fotos, die sie in ihren heißen und knappen Bühnen-Outfits zeigen. Dazu schreibt Helene: "Meine Lieben, schon wieder eine Woche her... Unser feucht-fröhlicher Tourabschluss in Stuttgart. Ich schwelge noch ein bisschen in Erinnerungen und wünsche euch, dass ihr weiterhin diesen unglaublich schönen genießt. Auf viele unvergessliche Ereignisse, die euch um Erinnerungen reicher machen. Lebt das Leben!“ Das so viel Emotionen und nackte Haut nicht lange unkommentiert bleibt, ist wohl kaum verwunderlich. Neben einer Vielzahl von Komplimenten zu Helenes Tour, wird die Schönheit ebenfalls mit einer Reihe von positiv-Kommentaren zu ihrer Figur überschüttet...

Helene Fischer: Ihre Fans lieben ihre Bilder

Wie unter dem Post von Helene deutlich wird, hat sie mit ihren Bildern bei ihren Followers voll ins Schwarze getroffen. So schreiben diese: "Super, tolle Bilder und ein geiles Konzert, danke Helene" sowie "Wunderschön! Ich vermisse dich so am liebsten möchte ich dich jeden Tag sehen. Und dich ganz Fest umarmen und nie wieder loslassen." Mehr Fan-Liebe geht echt nicht! Aber auch schon in der Vergangenheit konnte Helene ihre Fans mit ihren heißen Schnappschüssen ordentlich begeistern…

Helene Fischer: Heiße NAKED Fotos aus der Vergangenheit

Wie in Helenes "Instagram"-Profil deutlich wird, konnte die ihren Followers schon des Öfteren mit ihren heißen Schnappschüssen den Tag versüßen. So sind neben einer Vielzahl von Bildern, die Helene bei der Arbeit zeigen, auch ein paar Posts zu sehen, die definitiv pikante Ausblicke auf Helenes extrovertierte Bühnen-Outfits sowie ihren Wow-Body gewähren. Dass ihre Fans davon absolut angetan sind, ist klar. So ist zu lesen: "Wie kann man so gut aussehen?" sowie "Etwas muss man ihr wirklich lassen: sie hat eine Wahnsinns Figur und eine atemberaubende Stimme. Kurz: Powerfrau!" Ob Helene uns bei so viel positiv-Kommentaren auch zukünftig mit ihren heißen Fotos versorgen wird? Wir können gespannt sein…