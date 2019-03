Es wird nicht ruhig bei und ! Nachdem das Paar im Dezember vergangen Jahres ihre Trennung bekannt gab, überraschte Helene ihre Fans mit ihrer neuen Liebe . Doch obwohl Helene probiert, ihren Thomas weitestgehend aus der Öffentlichkeit fernzuhalten, gelangen immer wieder neue Details ihres Privatlebens in die Medien. So auch jetzt- zum Leidwesen von Florian...

Florian Silbereisen: Schock-Auftritt! Seine Fans sind stinksauer

Helene Fischer und Freund Thomas im Urlaub

Vor einigen Wochen machte die Meldung die Runde, dass sich Helene und Thomas für einen gemeinsamen Liebes-Urlaub in den Dolomiten befanden. Eigentlich wollten die beiden undercover ihre freie Zeit genießen. Auf Grund von Helenes Promi-Status war dies jedoch absolut unmöglich. So gelangten einige Informationen über ihre Urlaubstage an die Öffentlichkeit. Nun die nächste ...

Helene Fischer und Thomas: Hier machen sie aktuell Urlaub

Wie nun enthüllt wurde, sollen sich Helene Fischer und Thomas aktuell in Südafrika befinden. Nach ihrem Ski-Urlaub wollen die beiden scheinbar noch etwas Sonne tanken. Doch damit nicht genug! Wie "Bunte" berichtet, soll Helene mit ihrem Thomas in Hotels wohnen, in denen sie auch schon mit Florian Urlaub machte. Was für traurige Nachrichten für den " "-Moderator! Ob ihr Florian dies jedoch übel nimmt, ist eher unwahrscheinlich. Schließlich bewiesen die beiden erst vor Kurzem bei den "Schlagerchampions", dass sie auch nach ihrer Trennung noch ein Bomben-Verhältnis zueinander haben...