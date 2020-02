Helene Fischer: Herber Tiefschlag! Das geht zu weit!

Oh je! Eigentlich wird Helene Fischer für ihre Arbeit mit einer Vielzahl Komplimenten überschüttet. Doch jetzt das Traurige...

Helene Fischer präsentiert sich gerne sexy

Das bei ihren Shows nicht mit ihren Reizen geizt, ist definitiv nichts Neues. Seit Jahren zeigt sich die regelmäßig in heißen Bühnen-Outfits, mit denen sie alle Fan-Herzen höher schlagen lässt. Doch während Helene dafür von ihren Anhängern meist mit einer Vielzahl von Komplimenten überschüttet wird, muss die Sängerin nun eine harte Anfeindung verkraften. Doch damit nicht genug! Diese kommt von niemand geringerem, als von Comedian Atze Schröder...

Atze Schröder schießt gegen Helene

Aktuell steht Atze Schröder mit seiner Show "Echte Gefühle" auf der Bühne. Dabei geht es in seinem Programm um Werbung, Feiern - und . Eine Promi-Dame scheint Atze Schröder jedoch ganz besonders im Visier zu haben: Helene Fischer! So wettert er, laut "Braunschweiger Zeitung", bei einem Auftritt in der niedersächsischen Stadt: "Auf der Bühne ist sie nuttig, aber mit Niveau." Autsch! Harte Worte, die an Helene sicherlich nicht spurlos vorüber gehen. Was Helene darüber denkt? Bis jetzt gab sie dazu jedenfalls kein Statement ab.

Oh je! So kennen wir ja gar nicht!