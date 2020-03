Helene Fischer: Hiobsbotschaft! Ihr Traum ist zerplatzt

Dieses Datum haben sich die Fans von schon rot im Kalender markiert: Am 4. April wollte die Sängerin ihr erstes großes Konzert seit Monaten in Bad Hofgastein geben. In dem kleinen Ort in Österreicht laufen die Vorbereitungen schon seit Wochen auf Hochtouren. Doch nun das: Das Konzert wurde abgesagt!

In einer Pressemeldung wurde heute bekannt gegeben, dass der Auftritt ausfallen muss. Der Grund: die Corona-Krise. "Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass das Konzert von Helene Fischer im Zuge des Sound & Snow Gastein am 04.04.2020 in Bad Hofgastein wegen der aktuellen Entwicklung in Bezug auf den Corona Virus nicht stattfinden kann", heißt es in der Mitteilung.

Helene Fischers Konzert fällt aus

Ob das Konzert nachgeholt werden kann und ob die Fans die Kosten für die Tickets und die Anreise wiederbekommen, wird derzeit noch geprüft. Helene Fischer selbst hat sich zu den neuesten Entwicklungen noch nicht geäußert.

Die Fans zeigen sich in den sozialen Netzwerken tief enttäuscht, zeigen aber auch Verständnis für die aktuelle Situation. Die Gesundheit geht jetzt schließlich vor - das sieht sicher auch Helene Fischer so.

