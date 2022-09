Helene Fischer: Hochzeits-Hammer! Alle Details zu ihrem Jawort

Hand aufs Herz: Wer würde an Helene Fischers Stelle nicht ganz diskret im kleinen Kreis heiraten wollen - verborgen vor den Augen der Öffentlichkeit? Vielleicht sogar im Ausland, wo der Rummel um ihre Person nicht so riesengroß ist. Ein Jawort an einem Strand unter Palmen - das würde zu der Schlager-Queen, die ihr Privatleben akribisch schützt, perfekt passen. Ein Insider bestätigt nun die süßen Gerüchte...