Helene Fischer: Hochzeits-Sensation! Darauf haben alle Fans gewartet

Helene Fischer feiert in einem weißen Kleid ihren ganz großen Auftritt - darauf haben all ihre Fans gewartet! Am Samstag geht ihr Wunsch endlich in Erfüllung!

Helene Fischer: "Der Countdown läuft..."

Auf dem Foto, das Helene Fischer (33) auf Instagram postete, sieht man sie von hinten in einem Kleid mit weißem, aufwändig verzierten Oberteil. Dazu schrieb sie folgende Worte: "Der Countdown läuft..."

Eine Hochzeits-Sensation? Teilt sie ihren Fans so etwa mit, dass sie und Florian Silbereisen (36) nun endlich vor den Traualtar treten werden?

Emotionales Statement: Helene Fischer legt die Karten auf den Tisch

Wundervolle Neuigkeiten von Helene Fischer

Die Antwort: Nein, leider nicht. Das Kleid, das Helene Fischer auf dem Foto trägt ist das spektakuläre Wasserkleid, das sie bei ihrer Arena-Tour trug. Die wundervolle Neuigkeit keine Hochzeit, sondern die Ankündigung der Ausstrahlung ihres Konzerts im TV, wie sie mit den Hashtags "helenefischerlive" und "diearenatournee" verrät.

Am Samstagabend zeigt das "ZDF" um 20.15 Uhr "Helene Fischer - Live 2018". Eine Nachricht, die ihre Fans offenbar genauso sehr begeistert, wie es eine Hochzeits-News sicher würde!

Ein Fan: "Ich bin schon mega gespannt"

"Kanns kaum noch erwarten", kommentiert ein Anhänger das Bild in dem sozialen Netzwerk. "Ich bin schon mega gespannt", schreibt ein weiterer.

Helene Fischers Fans dürfen sich also noch nicht darauf freuen, ihr Idol in einem weißen Brautkleid zu sehen - aber immerhin ist ihr Show-Kleid mit dem Rock aus Wasser ein kleiner Trost!