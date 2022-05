Helene Fischer: Hurra! Endlich zeigt sie Baby Nala

Was für sensationelle Neuigkeiten! Endlich hat Helene Fischer genug von dem Versteckspiel und zeigt sich das erste Mal mit ihrer Tochter Nala in der Öffentlichkeit. Bei einem gemütlichen Ausflug unter der bayerischen Sonne genoss die Schlagersängerin gemeinsam mit ihrer Mutter und Tochter einen Spaziergang durch die Münchner Innenstadt. Scheinbar hat Helene ihre Scheu vor der Öffentlichkeit komplett abgelegt, denn die kleine Ausflugsgruppe genehmigte sich sogar einen Zwischenstopp in einem Café. Ziemlich ungewöhnlich dieses Verhalten, denn eigentlich war die frisch gebackene Mutter sehr auf die Privatsphäre ihres Kindes bedacht.

Und das war nicht der einzige Ausflug! Nur einen Tag später wurde Helene ebenfalls mit ihrer Tochter im Schlepptau am Ammersee bei einem Spaziergang gesichtet. Niedliche Szenen, wie Helene ihren ganzen Stolz behutsam aus dem Kinderwagen in den Autositz setze. Und scheinbar hat auch die Schlagerkönigin endlich verstanden, dass sie ihre kleine Nala nicht für immer hinter den Mauern der Villa am Ammersee verstecken kann...

Hier seht ihr die Fotos von Helene und Baby Nala!