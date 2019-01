Helene Fischer: Jaa, ein Baby!

Der große Traum von einer Familie könnte sich für Helene nun trotzdem erfüllen, allerdings mit einem anderen Mann: Thomas Seitel!

Obwohl alle dachten, dass Florian die Liebe ihres Lebens war, ging plötzlich alles ganz schnell. „Wir konnten unseren Lebenstraum gemeinsam nicht verwirklichen“, schreibt die Sängerin in einem emotionalen Brief im Internet. Und weiter heißt es dort: „Wir haben uns zehn Jahre Respekt, bedingungslosen Zusammenhalt, Harmonie, Treue, Freundschaft und Liebe geschenkt.“ Komisch, dass die mit privaten Geständnissen sonst so zurückhaltende Sängerin plötzlich ihre Treue so betonen muss. Gibt es etwa Ungereimtheiten zwischen dem Trennungszeitpunkt und dem Beginn der neuen Beziehung mit Thomas?

Helene und Florian knutschten im Urlaub

Sieht ganz so aus! Denn wie „DAS NEUE BLATT“ recherchierte, waren Helene und Florian noch im Spätsommer im Turtelurlaub auf Ibiza. Knutschereien wie Frischverliebte inklusive! Das passt so gar nicht zu ihrer Aussage „Wir sind schon eine Weile getrennt, haben für uns aber auch erst einmal die Lage sortieren müssen. Und das braucht Zeit. Den auch wenn die Liebe schleichend geht, wirft man eine Beziehung nach zehn Jahren nicht einfach bedeutungslos hin.“

Bekommt Helene Fischer nun ein Baby?

Im selben Atemzug gesteht Helene dann aber auch: „Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben. Daraus will ich kein Geheimnis machen.“ Sogar Florian wünscht den beiden offiziell Glück: „Thomas ist ein toller Kerl.“ Klingt wie eine Bilderbuchtrennung nach Drehplan…

Helene und der kinderliebe Thomas scheinen den Liebesturbo eingelegt zu haben. Denn glaubt man Helenes Treuegeschwüren, können sie und ihr Super-Akrobat ja frühestens seit Herbst liiert sein. Trotzdem ist sie sich ihrer Gefühle sicher und steht zu ihrem neuen Schatz.

Nun hat sie viel private Zeit, um sich ihre größten Wünsche zu erfüllen. „Kinder sind das Wundervollste. Eines Tages werde ich Mama sein“, sagte sie noch vor einiger Zeit. Thomas könnte dafür der Richtige sein. Eine Erkenntnis, die Florian das Herz brechen würde…