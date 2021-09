Helene Fischer: Ihr Freund Thomas Seitel hat sie jetzt eiskalt ersetzt

Doch der Schein trügt! Denn die Blondine sieht dem Star nur zum Verwechseln ähnlich. Offenbar geht in der Villa eine Doppelgängerin der Sängerin ein und aus. Doch warum? Holte sich ihr Lebensgefährte Thomas Seitel (36) ganz bewusst eine zweite Helene ins luxuriöse Eigenheim? Man könnte sich fragen, ob ihm das Original nicht genug ist oder ob er seine Liebste einfach ausgetauscht hat. Denn die Schlager-Königin hat schon lange niemand mehr dort gesehen …

Leichte Entwarnung. "Die unbekannte Frau ist mir hier schon öfter aufgefallen, sie geht den beiden offenbar zur Hand", heißt es durch einen Insider gegenüber "Das Neue Blatt". Nicht nur vor Ort, sie sei auch schon mit Thomas in der Öffentlichkeit gesichtet worden. Das ist doch alles merkwürdig, denn warum duldet Helene eine Unterstützung, die ihr eigener Zwilling sein könnte? Keine kluge Frau setzt sich derart hübsche und junge Konkurrenz ins Liebes-Nest.

Dazu kommt, dass die Sängerin in Interviews immer wieder betont, wie gern sie einen ganz normalen Alltag lebt. Sie habe in ihrer Bühnen-Pause "Zeit gehabt, um auch in der Küche zu stehen zum Beispiel, ganz viel zu kochen. Ich war offen für so viele normale Dinge, und ich habe das sehr genossen, Normalität zu leben." Dann ist fremde Hilfe von der schönen Unbekannten ja eigentlich überflüssig.