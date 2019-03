Was mag Helene Helene wohl gedacht haben beim Anblick dieser Fotos! IHR sehr vertraut an der Seite einer Frau, die ihre Zwillingsschwester sein könnt… Und IHR Thomas als liebevoller Vater von zwei niedlichen kleinen Kindern… Führt die neue Liebe der Schlagersängerin ein Doppelleben? Hat er ihr etwa Frau und Kinder verschwiegen? Wie viele Enttäuschungen hat sie noch zu verkraften?

In diesem Fall können wir nun allerdings Entwarnung geben. Denn bei dem Familienglück handelt es sich nur um eine gespielte Idylle. Und zwar für das Legoland Günzburg. Oder genauer gesagt: Im Feriendorf des Resorts gibt es nun Piraten-und Racerzimmer. Und genau dafür macht Thomas Seitel nun Werbung. Als glücklicher Papa!

Helene Fischer träumt selbst von Familie

Also keine Konkurrenz, die schlaflose Nächte bereiten muss. Ein Vierteljahr ist die Sängerin nun schon mit Thomas Seitel, dem Akrobaten aus ihrer Show, zusammen. Gemeinsam genießen sie die Auszeit unserer Schlagerkönigin, reisen durch Afrika und feiern ihre Liebe.

Thomas Seitel mit seiner "Familie" Foto: LEGOLAND® Deutschland Resort

Wie sagte Helene immer wieder in ihren Interviews? „Eines Tages werde ich Kinder haben.“ Ein Häuschen in schöner Natur am Meer oder an einem See gehörte auch zu ihren Träumen. Vielleicht gehen die großen Wünsche der Sängerin ja schon bald in Erfüllung. Und vielleicht wird sie dann – genau wie auf den wunderschönen Werbefotos – ihr Familienglück im Legoland genießen…