Helene Fischer: Insider packt aus: Pikantes Aufeinandertreffen mit der Ex von Thomas Seitel!

Nach dem Liebes-Aus suchte Anelia verstärkt das Rampenlicht, umgibt sich gern mit Promis wie Verona Pooth oder Rebecca Mir (28). Immer wieder postet sie auf Instagram Tanz-Videos von sich und Schlagersängerin Vanessa Mai, und auf ihrer Website verkauft sie sich selbst schon als Star.

Im Unterschied zu ihrem Ex, der sich, seit er mit Helene zusammen ist, komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Zwar begleitet er sie zu ihren Auftritten, hält sich aber dabei konsequent im Hintergrund. Auch bei „Ein Herz für Kinder“ wartete er im Backstage-Bereich. Wo sich zeitgleich auch seine Ex aufhielt, was Helene nur allzu bewusst gewesen sein muss, während sie danach tapfer in die Kameras strahlte. Und sich vielleicht fragte, warum Anelia, die doch sonst gern im Mittelpunkt steht, diesmal auffallend bescheiden hinter den Kulissen ausharrte – und dabei dem Mann, mit dem sie einst ihre Zukunft plante, so nah war wie wohl lange nicht mehr …

