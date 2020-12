Helene Fischer: Intime Beichte! Jetzt ist alles anders!

Wie Helene nun berichtet, hat sie ihre Auszeit mit jeder Menge Wohlfühlmomenten gespickt. So erklärt sie in der "RTL"-Show "2020! Menschen, Bilder, Emotionen": "Ich habe es definitiv genossen. Ich glaube, jeder Künstler sollte sich auch mal diese Freizeit oder diesen Freiraum schaffen. Natürlich war es coronabedingt auch schon fast eine Zwangspause, denn ich habe das Jahr davor schon eine kleine Auszeit genommen und jetzt habe ich sie einfach nur verlängert. Und ich muss aber trotzdem sagen, dass es wahnsinnig wichtig und toll war. Es war gut, die Zeit mit der Familie, mit den Freunden zu verbringen." Ebenfalls ergänzt sie: "ich habe aber auch, ehrlich gesagt, einfach nur mal Zeit gehabt, um auch in der Küche zu stehen zum Beispiel, ganz viel zu kochen und vieles auszuprobieren und einfach, ich war so offen für so viele normale Dinge und ich habe das einfach sehr genossen, Normalität zu leben." Wow! Ehrliche Worte, die einige intimen Einblick in Helenes Alltag geben. Doch auch wenn die Schlagerkönigin die ruhigen Momente in vollen Zügen genossen hat, kann sie ein richtiges Comeback schon jetzt kaum abwarten...