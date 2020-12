Helene Fischer: Intime Beichte! Jetzt sollen es alle wissen

Die Aufregung steigt

Am ersten Weihnachtsfeiertag war es so weit. Schon vor der Ausstrahlung freute Helene sich sehr und gab ihren Fans einen süßen Einblick in ihr Privatleben. "Vorfreude!!! Alle schönen Erinnerungen und Erlebnisse aus den letzten neun Jahren haben sich vereint", schrieb sie zu einem Instagram-Foto von sich. "Ich werde es mir mit meiner Family auf dem Sofa gemütlich machen, in Schlabberhosen und mit Sprudeligem. Wir freuen uns wirklich schon sehr auf meine Show. Auch bei uns schon eine feste Tradition und die darf auch in diesem Jahr nicht fehlen. 'Meine schönsten Momente' sind aber auch durch euch entstanden und ich wünsche mir wirklich von Herzen, nie mehr in einer leeren Halle stehen zu müssen - ohne euch!"

Im nächsten Jahr kann Helene dann hoffentlich wieder auf der Bühne stehen und ihren Fans ganz nah sein...