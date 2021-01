Helene Fischer: Intime Beichte! Zuckersüße News zum Jahreswechsel!

Ja, bei Helene Fischer (36) ist das Glück zurück. Nach all den Monaten voller Stille, voller Sorgen um ihr Privatleben, ihr neues Haus, die berufliche Zukunft. Denn jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Sängerin wieder das tun kann, was ihr so viel bedeutet: auf der Bühne stehen, Musik machen.