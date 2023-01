Helene Fischer: Ja, es ist wirklich wahr!

Für Helene heißt es in diesem Jahr wieder: volle Kraft voraus! Gerade enthüllte sie, wie bitter nötig die lange Bühnenpause inklusive Auszeit mit Töchterchen Nala waren. 2019, so die Sängerin, sei sie "wahrscheinlich kurz davor" gewesen, einen Burnout zu erleiden. Nun will sie mit einer XXL-Tour durchstarten: 70 Konzerte von März bis Oktober in Deutschland, Österreich und der Schweiz, mit Magie, Tanz und Artistik. Da selbst eine Helene Fischer so etwas nicht mal eben aus dem Ärmel schüttelt, bereitete sie sich zuletzt mit den Künstlern des "Cirque du Soleil" im kanadischen Montreal intensiv auf die Tour vor. Und die soll vor Emotionen nur so sprühen! "In meinem Privatleben hat sich einiges verändert für mich. (...) Ich möchte auch meine Fans teilhaben lassen an meinen Gefühlen, meinen Gedanken“, betont Helene.

