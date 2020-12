Helene Fischer: Ja, es stimmt! Endlich ist das süße Geheimnis gelüftet

Schon am Sonntag wird Helene Fischer ihre Fans wieder im TV begeistern. Sie ist nämlich zu Gast in der Sendung "2020! Menschen, Bilder, Emotionen" (6. Dezember, 20.15 Uhr, RTL). Dort wird sie Moderator Günther Jauch nicht nur im Interview Rede und Antwort stehen, sondern auch zwei Songs performen. Ihren neuen Song "Never enough" und den Klassiker"Hallelujah" im Duett, den sie zusammen mit Rea Garvey singt.

Der Gastgeber ist begeistert! "Ich freu mich. Die tritt ja wirklich nicht überall auf. Eigentlich dachte ich, die kommt immer nur zum Flori", lacht Günther Jauch gegenüber "Gala".