Helene Fischer: Ja, sie will! Süße Überraschung zum 34. Geburtstag!

Dicke Tränen kullern über ihr Gesicht, als Helene Fischer bei ihrem Konzert in Stuttgart den Zuschauern erklärt: „Ich trage sehr viel Liebe in mir“ und „Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als sie zu teilen“. Was sollen diese Worte bedeuten? Helene scheint an diesem Abend sehr emotional zu sein.

Helene Fischer & Florian Silbereisen: Sensationelle private Bilder aufgetaucht!

Helenen Fischer genießt das Leben mit Florian Silbereisen

Der romantische Grund: Ja, sie will! Die Schlagerprinzessin, die am 5. August ihren 34. Geburtstag feiert, will jetzt nur noch das süße Leben mit ihrem Florian genießen, keine Termine mehr wahrnehmen. Ab sofort hat Helene frei, die Stadion-Tour ist vorüber.

Helene Fischer: Zeit für die Familienplanung?

Auffällig: Auf dieser Tournee verzichtete sie auf gefährliche Akrobatik. Bereitet sie sich und ihren Körper schon auf das, was hoffentlich bald kommt, vor? Denn Helene und ihr Schatz Florian, der einen Tag vor Helene 37 Jahre alt wird, haben jetzt viel Zeit. Zeit, um endlich an der Familienplanung zu arbeiten. Dass sie sich Kinder wünscht, daraus macht Helene kein Geheimnis: „Wenn ich eines Tages ruhiger werde, möchte ich unbedingt Kinder! Ich liebe sie. Das ist mein großer Wunsch!“, sagte sie schon vor Monaten. Wir wünschen ihr, dass es jetzt bald so weit ist. Denn das wäre ihr schönstes Geschenk!