Helene Fischer: Jaa, das Glück ist zurück! Ihr größter Traum erfüllt sich

"Mein lieber Schatz. Für uns als Paar ist es ein bedeutender und wichtiger Schritt für unsere gemeinsame Zukunft!“ Helene Fischer (36) strahlt, als sie diese Worte an ihren Liebsten Thomas Seitel (35) richtet. Glücklich sieht sie aus, als sie ihre kleine Rede auf dem Richtfest für ihre neue Villa am Ammersee hält.

Nur noch wenige Wochen, dann können Helene und Thomas endlich in ihr neues Heim einziehen. Nach drei Jahren harter Arbeit. „Wir alle wissen, dass es bei diesem Projekt ,Haus am See‘ viele Stolpersteinchen gab“, sagt Helene vor Freunden, Familie und Bauarbeitern.

Erst machte die Baugenehmigung Sorgen, dann gab es Ärger mit den Nachbarn – doch dank Thomas ist das Happy End nun zum Greifen nah!

Nun ist endlich das Glück zurück. Dabei sah es vor Kurzem noch so aus, als würde Helene an all den geplatzten Träumen zerbrechen: keine Auftritte im Moment, kein neues Album. Kein Zuhause, in dem sie endlich zur Ruhe kommen kann – um vielleicht ja auch eine Familie zu gründen. Alle Lebenspläne auf Eis.

Helene Fischers Traum wird endlich wahr

Der Hausbau liegt nun in den letzten Zügen. Helene könnte sogar schon planen, wie das neue Heim eingerichtet werden soll. Alles ist möglich! Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Und dem Geldbeutel auch nicht. Schließlich verdient sie als Deutschlands Schlagerkönigin Millionen, genug, um sich ein schönes Nest zu schaffen.