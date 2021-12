Helene Fischer: Jaa, das Warten hat endlich ein Ende!

Babys halten sich nicht an Terminpläne

Kein Wunder, dass die Aufregung vor der Geburt groß ist. Schließlich ist die Schlagersängerin zum ersten Mal schwanger, wird zum ersten Mal Mutter – und da ist man vor dem großen Tag ganz schön aufgeregt. Tausend Fragen schwirren einem in den Wochen vor der Geburt durch den Kopf: Haben wir alles in der Kliniktasche, was die Hebamme uns geraten hat? Den Mutterpass? Warme Socken, kleines Kissen und die Strampler für unser Baby? Und steht sie auch wie geplant direkt neben der Tür, damit wir sie in der Aufregung nicht noch vergessen?

Wenige Tage noch bis zum Entbindungstermin … da muss alles ganz schnell gehen. Selten halten sich Babys ja an Terminpläne. Und bei Erstgebärenden kommen die Kleinen oft früher, als der Arzt es ausgerechnet hat!

Also schnell alles fertig machen: Das Kinderzimmer in ihrem Haus am Ammersee braucht den letzten Schliff, die Wärmelampe muss vielleicht noch angebaut werden, das Babybettchen montiert, die Wickelkommode muss fertig sein. Sicher hat Helenes Lebensgefährte Thomas Seitel schon fast all seine Aufgaben erledigt. Zum Glück ist der Luftakrobat handwerklich nicht unbegabt. Aber vor allem ist er jemand, der für Helene auch in Stresssituationen ein Fels in der Brandung ist. "Er ist fürsorglich, liebevoll", schwärmte sie einmal. "Der Mann, der wundervoll zu mir ist und der genau passt!"

Und der dafür sorgen wird, dass Helene sich vor, während und nach der Geburt geborgen fühlen kann. Denn als frischgebackene Mama ist das wichtig!

