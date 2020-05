Helene Fischer: Jaa, der große Augenblick ist gekommen!

Wenn man den Richtigen gefunden hat, kann das alles ändern. Vielen träumen plötzlich von Hochzeit, von Kindern... Auch ?

Zurzeit ist das nicht so einfach. Wie soll man eine große Hochzeit feiern, wenn man nicht alle einladen darf, die man dabeihaben möchte? Wie sich ewige Treue schwören, wenn der Mundschutz das „Ja! Ich will!“ kaum hörbar macht? Also erst das Baby – und die Hochzeit muss warten? Das wäre durchaus eine Möglichkeit.

Wir wissen nicht, ob sich vielleicht auch schon Helene Fischer (35) mit ihrem Liebsten (35) darüber Gedanken gemacht haben. Aber es ist gut möglich. Dass Helene sich ein Baby wünscht, ist kein Geheimnis: „Klar, ich will Kinder, ich möchte eine Familie gründen“, erklärte sie schon häufiger fröhlich. „Und wenn ich Kinder habe, dann möchte ich mit ihnen auf der Couch liegen und ganz viele Disney-Filme gucken.“

Helene Fischer hat gerade viel Zeit

Vielleicht hat die Sängerin die berufliche Zwangspause der letzten Wochen ja genutzt, um sich ihren Herzenswunsch zu erfüllen. Ihre Auftritte wurden wegen Corona abgesagt, ihr Terminkalender ist so gut wie leer. Und das wird sich auch so bald nicht ändern. Also ist es der perfekte Zeitpunkt für Helene Fischer, um Mutter zu werden, sich ganz in Ruhe und ohne Stress um die Familienplanung zu kümmern.

Helene Fischer: Wirbel um ihren Bauch! Jetzt kommt alles raus!

Und die Hochzeit? Die muss noch warten. Schließlich sollen alle kommen. Mama Maria (62), Papa Peter (66) und Schwester Erika (41). Und natürlich soll auch Familie Seitel in der Kirche dabei sein und mit den Brautleuten diesen einzigartigen Tag feiern.

Aufgeschoben ist ja zum Glück nicht aufgehoben…