Helene Fischer: Jaa, ein heimliches Baby!

Ein Baby ist für jede Frau etwas ganz Besonderes. Auch für einen Mega-Star wie Helene Fischer. Zwei Jahre ist es jetzt her, dass sie den kleinen Mats willkommen hieß. Und sie ist ganz vernarrt in ihn. Fast so, als wäre er ihr eigenes Kind. Kürzlich erst verbrachte die 36-Jährige wunderschöne Tage mit ihm.

Helene Fischer ist so glücklich, dass ihre Freundin Mona sie zur Patentante gemacht hat. Bereits kurz vor der Geburt verkündete die Sängerin auf der Bühne vor ihren Fans: „Ich bin so aufgeregt. Mona ist hochschwanger. Heute Abend werde ich wieder Patentante!“ Seitdem sieht man sie immer wieder gemeinsam – auch in Berlin, wo der Kleine lebt – bei Familienausflügen.

Doch nicht nur in der Hauptstadt wird geknuddelt, gespielt und gebummelt. Auch in einem Vorort von Hamburg ist Helene Fischer häufiger zu sehen. Denn noch ein anderes Kind hat ihr Herz im Sturm erobert: Vor einigen Monaten wurde ein sehr enger Freund von ihr noch mal Papa, wie "Das Neue Blatt" berichtet. Klar, dass Helene mit Geschenken im Gepäck anreiste. Alle wissen ihre mütterlichen Qualitäten zu schätzen. Die Sängerin liebt eben Kinder und kann ganz wunderbar mit ihnen umgehen.

Helene Fischer ist ein Familienmensch

„Ich hoffe, dass ich in zehn Jahren ein eigenes Häuschen und Familie habe“, verriet Helene 2008 in einem Interview. Nun, zwölf Jahre später, scheint sich die Sängerin ihren großen Wunsch endlich erfüllen zu können! Ihre Traumvilla am Ammersee ist so gut wie fertig. Vor einigen Wochen feierte sie mit ihrem Lebensgefährten Thomas Seitel (35) dort Richtfest. Und das Haus bietet viel Platz für Nachwuchs: ob Nichten, Neffen, Patenkinder oder irgendwann auch eigene. „Klar, ich will Kinder, ich möchte eine Familie gründen“, erklärte Helene schon vor einiger Zeit ganz offen. „Das ist mein großer Traum!“ Und auch Thomas Seitel gilt als kinderlieb.