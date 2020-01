Helene Fischer: Jaa, es ist soweit! Im Herbst erfüllt sich ihr größter Wunsch

Endlich, das Fundament ist fertig! Und damit ist der Grundstein für ein neues Leben gelegt, auf das sich Helene Fischer (35) so freut. Seit Monaten wird auf dem Grundstück am Ammersee (Bayern), das der Schlagerkönigin gehört, gebaut.

Erst wurde der Vorgängerbau abgerissen, dann eine Baugrube ausgehoben. Bisher gingen die Arbeiten langsam voran. Nun war "Neue Post" erneut vor Ort. Und Überraschung: Es geht voran, im Herbst erfüllt sich Helenes größter Wunsch.

Helene Fischers Traum geht in Erfüllung

Denn die Grube ist mittlerweile geschlossen, das Fundament gegossen und die Kellerdecke betoniert. „Wenn das geschehen ist, dauert es meist etwa ein Jahr, bis ein Haus komplett fertiggestellt ist“, erklärt ein Bauingenieur gegenüber dem Magazin. „Der Rohbau könnte schon im Herbst stehen. Der Innenausbau kann dann in Angriff genommen werden.“

Nach Monaten des Wartens kann die Sängerin also bald ihr eigenes Traumhaus beziehen. Endlich! Mit ihrem (35) alles einrichten, sich ihr Wohlfühl-Nest schaffen. Und Helene ist sich nicht zu schade, selbst Hand anzulegen: „Ich packe da manchmal selbst mit an, weil ich dann ungeduldig bin.“ Einer glücklichen Zukunft in der bayerischen Idylle steht also nichts mehr im Wege!

