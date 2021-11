Helene Fischer: Jaa, Hochzeitshammer in den Bergen!

Die Glocken läuten vor einer traumhaften Bergkulisse, eine von Pferden gezogene, mit üppigem Blumenschmuck verzierte weiße Kutsche fährt an der malerischen Kapelle am See vor – und heraus steigt eine strahlende Braut. Ganz in Weiß, mit Schleier, langer Schleppe und einem herrlichen Strauß im Arm. Ihr Vater führt sie die kleine Treppe hinauf in das Gotteshaus. Er geleitet seine Tochter an den mit Rosen geschmückten Bänken vorbei. Am Altar steht der Bräutigam, mit Tränen in den Augen, der seine große Liebe hier in Empfang nimmt. Vereinzeltes Schluchzen ist hörbar, die anwesenden weiblichen Gäste – die meisten aus der Familie – wischen sich verstohlen die Augen, als der Pfarrer die ersten Worte spricht …

Auch interessant