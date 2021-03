Helene Fischer: Jaa, ihr Geheimplan wurde enthüllt

Bereits Ende vergangenen Jahres kündigte die Sängerin, laut "Neue Post" vielversprechend an: "Lasst uns darauf freuen, was 2021 für uns bereit hält." In diesen Worten schwang so viel Vorfreude mit – was ist es, woran Helene im Verborgenen feilt, und mit welcher Sensation wird sie uns überraschen? "Wir schieben natürlich jetzt alles an und planen", erklärt sie geheimnisvoll.

Die erste Neuigkeit lüftete Helene vor wenigen Tagen, als sie gemeinsam mit dem amerikanischen Musiker Josh Groban (40) das Duett "I'll Stand By You" veröffentlichte. "Ich habe es so genossen, im Studio zu stehen", erklärt Helene voller Begeisterung.