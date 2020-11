Helene Fischer: Jaa, ihr Glück ist perfekt!

Wie unter den letzten Posts von Helene deutlich wird, freuen sich ihre Anhänger nach wie vor darüber, dass ihr Idol endlich wieder in der Öffentlichkeit zu sehen ist. So kommentieren sie unter dem letzten Instagram-Post ihres Idols: "Ahhh da ist ja jemand wieder aktiv! Love it", "Es ist so schön von dir zu lesen", "Schön zu sehen, wie aktiv du bist! Danke dafür" sowie "Du erwärmst unser Herz." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Das Glück von Helene und ihre Fans ist also endlich wieder perfekt!