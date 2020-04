Helene Fischer: Jaa, ihr Glück mit Thomas ist perfekt! Jeder soll es sehen!

Reddit this

Endlich Frühling! Mit den ersten Sonnenstrahlen haben die Handwerker die Arbeit auf an der Baustelle für das Haus von Helene Fischer (35) am Ammersee wieder aufgenommen. Und mittendrin steht (35), der Lebensgefährte der Sängerin. Er ist überall zugleich: bespricht sich mit den Handwerkern, kontrolliert die Lieferung der Baustoffe, überprüft die Baupläne. Und zwischendurch telefoniert er immer wieder – seine Helene soll auf dem Laufenden bleiben.

Helene und Thomas schwelgen im Glück

Denn das, was hier entsteht, ist ihr neues Glück. Für Helene muss es ein wunderbares Gefühl sein, dass es mit ihrem Traumhaus nun endlich vorangeht. Denn mit dem Bau zog es sich hin, es gab Ärger mit den Nachbarn und sogar dem Bauamt. Doch in dieser kritischen Phase entpuppt sich ihr Thomas als richtiger Macher. Er, der zwar ein hervorragender Tänzer ist, aber nicht wie ein Mann der Tat wirkte, scheint jetzt alles im Griff zu haben.

Vorbei die Zeiten, in denen er wie ihr Anhängsel erschien und bei Business-Terminen den Mantel hinter ihr hertrug, sich möglichst abseitshielt. Jetzt ist er der König der Baustelle und gibt den Ton an. Helene kann den Kummer und die Sorgen um das neue Haus vergessen. Jetzt hat die Schlagerkönigin den Rücken frei, um sich um das zu kümmern, was ihr nach dem privaten Glück das Wichtigste ist: die Musik und die Karriere.

