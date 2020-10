Helene Fischer: Jaa, ihr süßes Geheimnis wurde gelüftet!

Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass die große Weihnachtsshow von Helene Fischer auf Grund der aktuellen Situation nicht stattfinden wird. Für ihre Community ein bitterer Schlag. Doch Helene hat sich eine schöne Alternative überlegt. So verkündet sie nun via Facebook: "Für alle Fans der 'Helene Fischer Show' haben wir eine kleine Überraschung. Es hat sich ja bereits herumgesprochen, dass ZDF, ORF und SRF am ersten Weihnachtstag um 20:15 Uhr eine Spezialausgabe unter dem Motto 'Meine schönsten Momente' zeigen werden. Und das Beste: 'Die Helene Fischer Show – Meine Schönsten Momente Vol. 1' gibt es jetzt auch für zu Hause: 40 persönlich von Helene Fischer ausgewählte Songs, versammelt auf einem exklusiven Doppelalbum." Wow! Was für Hammer-News, die von ihrer treuen Community nicht lange unkommentiert bleiben...