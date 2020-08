Helene Fischer: Jaa, ihr Traum wird wahr! Kurz nach ihrem Geburtstag kommt alles raus

Die beiden haben offenbar alles gegeben, als sie die Kerzen auf ihren Geburtstagstorten auspusteten. Denn die Herzenswünsche von Helene Fischer (36) und Florian Silbereisen (39) scheinen nun in Erfüllung zu gehen. Am 4. (Flori) und 5. August (Helene) haben beiden jeweils ihren Jubeltag gefeiert. Je im Kreise ihrer Liebsten. Die Wahl der Geschenke dürfte für ihre Familien jedoch schwierig gewesen sein, schließlich haben sie fast alles, was man sich wünschen kann.

Fast! Denn ein großer Wunsch hat sich noch nicht erfüllt. Einer, den die beiden trotz zerbrochener Liebe miteinander teilen: „Wir möchten zum Beispiel irgendwann in den nächsten Jahren unsere erste gemeinsame TV-Show präsentieren“, verrät Florian den großen Traum des Paares. „Diesen konnten wir in den vergangenen Jahren leider noch nicht verwirklichen. Aber vielleicht schaffen wir es nun endlich!“

Helene und Florian endlich wieder vereint

Nun sieht es wirklich so aus, als würde sich der Traum erfüllen. Denn im Terminkalender der beiden stehen für das neue Lebensjahr noch nicht so viele Termine. Und wenn man den Gerüchten glauben darf, dann hat Helene endlich ihre selbst gewählte Auszeit beendet, arbeitet bereits an einem neuen Album – und plant sogar neue, große TV-Shows.